В Великих Проходах на Харьковщине разминировали дамбу – обнаружено 650 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте (видео)

В Харьковской области взрывотехники произвели разминирование дамбы в с. Великие Проходы, следователи провели осмотр места заминирования.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в области Сергей Болвинов.

"Около дамбы во время проверки на наличие взрывчатки специалисты нашли 175 килограмм тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы — общий тротиловый эквивалент около 650 килограмм! По словам сотрудников, это невероятно большое количество взрывчатки. Для понимания, по оценкам экспертов для взрыва трубы "Северного Потока" было использовано 500 кг тротилового эквивалента", — написал Болвинов на своей странице в Facebook.

По его словам, взрыв всей обнаруженной возле дамбы взрывчатки и взрывных устройств привел бы к затоплению целых сел и поселков.

Напомним, на Харьковщине деоккупированные села остаются отрезанными от мира, им хотя бы что-то пытаются доставить на лодках.

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