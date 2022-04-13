В Великобритании будут введены ограничения на импорт стали и железа из России

В Великобритании будут введены ограничения на импорт стали и железа из России

Кроме того, запретят экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов.

В Великобритании будут введены ограничения на импорт стали и железа из России

Кроме того, запретят экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов.

Об этом говорится в сообщении GOV.UK.

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"С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин", – заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

В то же время, Трасс подчеркнула, что Британия будет продолжать свою миссию – остановить военную машину президента России Владимира Путина.

Напомним, во время визита в Киев в эти выходные премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал поставку Украине оборудования, технологий, ноухау и разведданных. А также — новая военная помощь, включающая бронетехнику и противокорабельное оружие.

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