Кроме того, запретят экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов.
В Великобритании будут введены ограничения на импорт стали и железа из России
Кроме того, запретят экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов.
Об этом говорится в сообщении GOV.UK.
"С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин", – заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
В то же время, Трасс подчеркнула, что Британия будет продолжать свою миссию – остановить военную машину президента России Владимира Путина.
Напомним, во время визита в Киев в эти выходные премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал поставку Украине оборудования, технологий, ноухау и разведданных. А также — новая военная помощь, включающая бронетехнику и противокорабельное оружие.
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