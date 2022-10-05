В Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ (фото) — Генштаб

Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники.

В Великобритании началась подготовка младших командиров Вооруженных сил Украины. Курс предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии начата подготовка базового уровня младших командиров Вооруженных Сил Украины. Данный курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

После успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.

В Генштабе отметили, что этот курс расширил существующую программу учений на территории Соединенного Королевства, которая ранее предусматривала только базовую общевоенную подготовку наших военных.

Напомним, ВСУ ликвидировали уже 61 тыс. оккупантов – за сутки уничтожили 200 человек.

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