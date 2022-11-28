В Великобритании подтвердили предоставление украинской армии ракет Brimstone

В Министерстве обороны Великобритании рассказали о предоставлении украинской армии высокоточных ракет Brimstone.
Об этом заявила пресс-служба Минобороны в Twitter.
"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании агрессии России.
22 ноября издание The telegraph сообщало, что Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone с лазерным наведением, дальность полета которой вдвое превышает предыдущий вариант, поставленный около полугода назад.
Военная помощь Украине
С начала полномасштабной войны России против Украины США и западные партнеры активно оказывают военную помощь Украине.
США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели. Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина уже получила от Соединенных Штатов Америки военную помощь более чем на $20 млрд.
17 ноября парламент Швеции разрешил передать Украине до конца года оборонительных материалов на максимальную сумму более 287 миллионов долларов.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Украина получила два зенитно-ракетных комплекса Crotale и две реактивные системы залпового огня LRU.
Люксембург передаст Украине в рамках военной помощи партию внедорожников HMMWV.
Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Туда войдут 155-мм снаряды и зимняя форма для ВСУ.
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