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В Великобритании подтвердили предоставление украинской армии ракет Brimstone

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
23к
Время на прочтение
2 мин
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В Великобритании подтвердили предоставление украинской армии ракет Brimstone

Фото: vpoltave.info

В Министерстве обороны Великобритании рассказали о предоставлении украинской армии высокоточных ракет Brimstone.

Об этом заявила пресс-служба Минобороны в Twitter.

"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании агрессии России.

22 ноября издание The telegraph сообщало, что Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone с лазерным наведением, дальность полета которой вдвое превышает предыдущий вариант, поставленный около полугода назад.

Военная помощь Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины США и западные партнеры активно оказывают военную помощь Украине.

США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели. Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина уже получила от Соединенных Штатов Америки военную помощь более чем на $20 млрд.

17 ноября парламент Швеции разрешил передать Украине до конца года оборонительных материалов на максимальную сумму более 287 миллионов долларов.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Украина получила два зенитно-ракетных комплекса Crotale и две реактивные системы залпового огня LRU.

Люксембург передаст Украине в рамках военной помощи партию внедорожников HMMWV.

Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Туда войдут 155-мм снаряды и зимняя форма для ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
23к
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