В Великобритании показали, как военные ВСУ обучаются на вертолетах Sea King (видео)

В Великобритании прошли очередные учения украинских военных по управлению вертолетами Sea King, которые мы вскоре получим.

Соответствующее видео в Twitter опубликовало Министерство обороны Великобритании.

"Обучение для десяти экипажей ВСУ провели специалисты Королевского военно-морского флота Великобритании", – говорится в сообщении.

В результате тренировок были расширены поисково-спасательные возможности украинских солдат.

В Минобороны добавляют, что вертолеты будут предоставлены Украине в рамках постоянной поддержки.

Великобритания будет осуществлять украинский шпильковые силы с морем King helicopters as part of its continued support.



@RoyalNavy has delivered sea King тренування до 10 хрустів Armed Forces of Ukraine, сприяти їхньому пошуку та задовольнити можливості.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/vQUjfAWMrP — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 28, 2022

Напомним, Sea King ранее использовался как Королевским ВВС, так и Королевским военно-морским флотом, последний самолет был снят с эксплуатации ВМС в 2018 году.

Военная помощь Украине от Великобритании

Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2. Обычно ракеты Brimstone 2 запускаются с истребителей, однако украинские военные используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время недавнего визита в Киев сообщил о новом пакете военной противовоздушной помощи, который будет включать 120 специальных зенитных пушек и антидроновое снаряжение.

Великобритания на следующий год передать украинским военным несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 250 млн фунтов.

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