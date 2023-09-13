В Великобритании в небе зафиксировали НЛО: что это действительно могло быть

В Великобритании зафиксирован неизвестный объект в небе. Речь идет о том, что это может быть НЛО. Однако некоторые пользователи соцсетей считают, что это может быть знаком о конце света.

Об этом пишет издание Mirror.

Как отмечается, в Сеть попали кадры, на которых видно длинное облако над крышами домов с повторяющимися молниями в ней. Свидетели говорят, что в какой-то момент из облака внезапно вылетел неизвестный объект. Многие предположили, что это может быть НЛО.

"Шторма не было слышно, и мы также заметили внешние странные аномалии в небе. Объект, который вы видите, должен быть твердым, потому что молния не делает его прозрачным как облака", – сказал свидетель событий, известный как RavenWolf.

Однако, скорее всего, это были не пришельцы, а самолет Метеорологического бюро, исследующий необычные погодные явления.

Само явление, которое очевидцы видели в небе, часто называют внутриоблачной молнией. То есть, когда молния полностью остается внутри облака. Тот же инцидент был также замечен в некоторых частях Вест-Мидлендса, Уэльса и Юго-Запада.

Напомним, что США впервые отправят в Украину ракеты большой дальности ATACMS.