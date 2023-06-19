В Венгрии не отпускают украинских военнопленных, которых передала Россия

Пока неизвестно на каких основаниях украинские военнопленные остаются в Венгрии.

Одиннадцать украинских военнопленных, которые Россия передала Венгрии, до сих пор не могут вернуться в Украину.

Об этом заявил советник Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Иван Ангелин в комментарии «Общественному».

Отмечается, что неизвестно по каким основаниям украинские военнопленные остаются в Венгрии и почему их не отпускают оттуда.

Также читайте Мины находят и во время приезда в третий раз: саперы уже больше года очищают Киевщину

"11 военных сейчас считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах, пока они не в Украине. А возвращением и выяснением причин, по которым они туда попали, будут заниматься правоохранительные органы и Министерство иностранных дел", — рассказал советник.

Известно, что родственникам военнопленных удалось встретиться с ними, но не в местах содержания.

"Родственников селят возле гостиницы, привозят в какое-то место, а затем туда доставляют и пленных. На общение дают час-два. Об условиях содержания и сроках возвращения в Украину родным не сообщают", — говорится в сообщении.

Напомним, российская православная церковь 8 июня заявила, что якобы при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья. Процесс состоялся "в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".

Впоследствии Украине удалось установить местонахождение 11 бывших военнопленных, которых россияне передали в Венгрию, и сейчас находятся на территории этого государства.