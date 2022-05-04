В Венгрии отреагировали на обстрел российской ракетой Закарпатья

В Венгрии отреагировали на обстрел российской ракетой Закарпатья

В венгерском правительстве считают, что приняли правильное решение, запретив транспортировку оружия в Украину через территорию своего государства.

В правительстве Венгрии прокомментировали первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ракетный обстрел территории Закарпатья.

Как передает в среду, 4 мая, издание Infopost, государственный секретарь МИД Венгрии по информации Томаш Менцер назвал решение своего правительства о запрете транспортировки оружия Украине правильным.

"Эта атака свидетельствует о том, что мы приняли верное решение, когда решили не отправлять оружие на войну", — сказал Менцер.

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Он считает, что военные грузы могут стать целями для российской атаки, если будут пересекать венгерско-украинскую границу.

Представитель МИД также отметил, что постоянно находится в связи с посольством Венгрии в Ужгороде.

Напомним, во вторник, 3 мая, вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце.

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