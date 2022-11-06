В Венгрии ответили Путину, есть ли у них территориальные претензии к Украине

МИД Венгрии отреагировал на заявления российского диктатора Путина о том, что у Венгрии, Польши и Румынии могут быть свои территориальные претензии к Украине. Там подчеркнули, что такая риторика Кремля лишь усугубляет военный конфликт.

Об этом пишет венгерское издание index.hu.

"Мы не считаем правильными заявления, усугубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры", — заявили в МИД в ответ на заявление Путина.

Заявления Путина о "территориальных претензиях" Польши, Румынии и Венгрии к Украине и реакции этих стран

Российский диктатор Владимир Путин накануне заявил, что якобы у "Венгрии, Румынии и Польши" есть свои территориальные претензии к Украине и "украинцам стоит об этом задуматься".

В Польше осудили заявления диктатора, отметив, что Путин намеренно распространяет фейки, которые сам же и придумал.

В Румынии также осудили заявили Путина, отметив, что эта страна поддерживает территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

"МИД отмечает, что захватническая война, начатая Россией 24 февраля, является серьезным и грубым нарушением принципов международного права, в том числе суверенитета и территориальной целостности Украины", — сообщили в румынском МИД.

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