Tomahawk для Украины: в Верховной Раде объяснили, при каких условиях ВСУ получат ракеты

Егор Чернев / © Facebook/Егор Чернев

Реклама

Украина может получить дальнобойные ракеты Томагавк, если санкционное давление США на РФ не сработает.

Об этом заявил заместитель председателя комитета безопасности Верховной Рады Егор Чернев рассказал в комментарии Новости.LIVE.

"Нужно понимать, что Томагавки Трамп будет использовать прежде всего как рычаг давления. И эти колебания - дам, не дам, если дам, то сколько - это способ заставить Путина сесть за стол переговоров", - отметил Чернев.

Реклама

Он подчеркнул, что вопрос поставки ракет не снят с повестки дня и Украина может их получить, если санкционное давление США на РФ не даст желаемого результата.

"Когда Путин позвонил Трампу и попросил о встрече в Будапеште, вопрос Томагавков был приостановлен, но точно не снят с повестки дня. Если санкции не сработают, Томагавки будут", - добавил нардеп.

Чернев объяснил, что "Томагавки" используются в качестве инструмента дипломатического давления на Кремль и количество ракет может изменяться в зависимости от эффективности санкций.

"Если маленькое количество не сработает – дадут больше. Это способ заставить Путина вести переговоры", – подчеркнул заместитель председателя комитета.

Реклама

Ранее президент Украины Зеленский подтвердил, что Украина работает над получением крылатых ракет “Томагавк” от США, рассматривая их как важный элемент в комплексных военных операциях.