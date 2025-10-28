- Дата публикации
Tomahawk для Украины: в Верховной Раде объяснили, при каких условиях ВСУ получат ракеты
Заместитель председателя комитета безопасности ВРУ Егор Чернев заявил, что Украина получит Томагавки, если санкции США против РФ не дадут желаемого результата. Вопрос ракет остается в повестке дня
Украина может получить дальнобойные ракеты Томагавк, если санкционное давление США на РФ не сработает.
Об этом заявил заместитель председателя комитета безопасности Верховной Рады Егор Чернев рассказал в комментарии Новости.LIVE.
"Нужно понимать, что Томагавки Трамп будет использовать прежде всего как рычаг давления. И эти колебания - дам, не дам, если дам, то сколько - это способ заставить Путина сесть за стол переговоров", - отметил Чернев.
Он подчеркнул, что вопрос поставки ракет не снят с повестки дня и Украина может их получить, если санкционное давление США на РФ не даст желаемого результата.
"Когда Путин позвонил Трампу и попросил о встрече в Будапеште, вопрос Томагавков был приостановлен, но точно не снят с повестки дня. Если санкции не сработают, Томагавки будут", - добавил нардеп.
Чернев объяснил, что "Томагавки" используются в качестве инструмента дипломатического давления на Кремль и количество ракет может изменяться в зависимости от эффективности санкций.
"Если маленькое количество не сработает – дадут больше. Это способ заставить Путина вести переговоры", – подчеркнул заместитель председателя комитета.
Ранее президент Украины Зеленский подтвердил, что Украина работает над получением крылатых ракет “Томагавк” от США, рассматривая их как важный элемент в комплексных военных операциях.