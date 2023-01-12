В Верховной Раде выступил спикер парламента Латвии: его обращение было на украинском языке

В Верховной Раде в четверг, 12 января, выступил спикер Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс. Он обратился к нардепам на украинском языке.

Об этом сообщают народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в Telegram.

Эдвардс Смилтенс обратился к нардепам на украинском языке. Железняк опубликовал несколько тезисов с его выступления:

"Мы предлагаем проводить трибунал над чиновниками РФ в Риге".

"Рядом с флагами стран Европы будет развеваться флаг Украины".

Свое выступление спикер Сейма Латвии завершил словами: "Украина превыше всего".

Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Нардеп Гончаренко опубликовал часть выступления латвийского политика.

Напомним, 11 августа Сейм утвердил заявление о том, что насилие России, которое направлено на мирное население и осуществляется для достижения политических целей, является терроризмом, а сама Россия — государством, поддерживающим терроризм. Латвия призывает "другие страны-единомышленники" высказать такое же мнение, а также немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам РФ и Беларуси.

Также Латвия может передать Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger. Такое решение может быть объявлено на следующем заседании "Рамштайна".

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