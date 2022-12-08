В Виннице предприятие во время войны работало на российскую оккупационную армию: подробности скандала

В Виннице предприятие поставляло России запчасти для ремонта техники оккупантов, из которой потом те убивали украинцев. Не остановила дельцов даже война.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, один из винницких машиностроительных заводов в ходе войны продолжил сотрудничество с российской оккупационной армией. Они через Румынию, Казахстан и Турцию отправляли в Россию шестерни, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, в том числе используемые в военной технике.

"Таким образом, в течение 2022 года в РФ экспортированы комплектующие, используемые для ремонта военной техники, на общую сумму свыше 51 млн грн. Правоохранители провели обыски по месту нахождения производственных мощностей, офисных помещений группы компаний и по местам фактического проживания причастных к совершению уголовного правонарушения лиц. Изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с РФ", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Скандал на "Мотор Сич"

В Украине раньше разоблачили еще одно предприятие, которое в условиях войны помогало российским оккупантам. По данным генерального прокурора Андрея Костина задержан президент корпорации "Мотор сечь" Вячеслав Богуслаев в начале полномасштабной войны России против Украины отдал приказ разобрать вертолеты, чтобы ВСУ не могли ими воспользоваться.

Богуслаева подозревают в государственной измене и работе в РФ. По данным СБУ, Богуслаева и его коллегу задержали по делу о незаконных поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

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