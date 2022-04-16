В Виннице СБУ задержала мужчину, снимавшего перемещение украинских позиций

Мужчина снимал перемещение сил ВСУ с начала полномасштабного вторжения, с 25 февраля по 15 апреля.
Служба безопасности Украины задержала винничанина, снимавшего перемещение техники и личного состава ВСУ. Подходящие материалы спецлужба нашла в телефоне задержанного.
Об этом сообщает СБУ в Винницкой области.
Задержанный мужчина рассказал, что производил съемку перемещения сил ВСУ на территории области с 24 февраля по 15 апреля. В тот день он был разоблачен спецслужбой.
В СБУ подчеркивают, что продолжается дальнейшая проверка действий "оператора" в рамках открытых уголовных производств.
Напомним, Россия от имени СБУ рассылает украинцам новые вирусные сообщения. СБУ призывает граждан Украины быть внимательными и не вестись на провокации россиян.
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