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В Виннице СБУ задержала мужчину, снимавшего перемещение украинских позиций

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В Виннице СБУ задержала мужчину, снимавшего перемещение украинских позиций

Мужчина снимал перемещение сил ВСУ с начала полномасштабного вторжения, с 25 февраля по 15 апреля.

Служба безопасности Украины задержала винничанина, снимавшего перемещение техники и личного состава ВСУ. Подходящие материалы спецлужба нашла в телефоне задержанного.

Об этом сообщает СБУ в Винницкой области.

Задержанный мужчина рассказал, что производил съемку перемещения сил ВСУ на территории области с 24 февраля по 15 апреля. В тот день он был разоблачен спецслужбой.

В СБУ подчеркивают, что продолжается дальнейшая проверка действий "оператора" в рамках открытых уголовных производств.

Напомним, Россия от имени СБУ рассылает украинцам новые вирусные сообщения. СБУ призывает граждан Украины быть внимательными и не вестись на провокации россиян.

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