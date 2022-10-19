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В Виннице задержали местных, снявших ракетные удары: после этого оккупанты еще раз обстреляли объекты

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В Виннице задержали местных, снявших ракетные удары: после этого оккупанты еще раз обстреляли объекты

Фото: Associated Press

Автор видео свою вину признал и извинился.

В Виннице и области задержаны четыре местных жителя, которые сняли и опубликовали последствия ракетных ударов по региону. После этого оккупанты повторно обстреляли эти места.

Об этом сообщает СБУ.

Один из жителей Винницкой области снял на видео последствия атаки иранским дроном объекта критической инфраструктуры и переслал эти данные трем коллегам, а те поделились с друзьями. Как следствие – уже через полчаса у российских пропагандистов было это видео. После этого оккупанты повторно обстреляли сооружение.

Автор видео свою вину признал и раскаялся. Он говорит, что только сейчас осознал, что мог стать корректировщиком огня российских оккупантов.

"СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Служба фиксирует случаи распространения таких видео в интернете, осуществляет комплекс поисково-процессуальных действий по установке и привлечению фигурантов к ответственности", — отметили в СБУ.

Обстрелы Украины ракетами и беспилотниками 19 октября

Россияне в среду, 19 октября, атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что им удалось сбить 4 из 6 ракет и 10 иранских беспилотников-камикадзе.

В Чернигове разразился российский дрон-камикадзе. Известно о трех раненых.

Взрывы также звучали и в Винницкой области. Одна из ракет россиян попала по Бурштынской ТЭС, там вспыхнул пожар.

Украинские спецслужбы и военные призывают граждан не снимать фото и видео ракетных обстрелов Украины, поскольку так вы становитесь корректировщиками вражеского огня.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
909
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