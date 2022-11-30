В Виннице задержали предательницу, которая помогала оккупантам захватывать Херсонщину (фото)

В Виннице правоохранители задержали предательницу, помогавшую оккупантами в Херсонской области. Женщина сбежала оттуда после того, как в город вошли ВСУ.

СБУ в Виннице задержала предательницу, которая перешла на сторону оккупантов и помогала им на Херсонщине.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, предательницей оказалась жительница Берислава, которая после захвата украинского города стала активно сотрудничать с местной оккупационной администрацией.

Она передавала в созданную россиянами "военную комендатуру" списки участников АТО и других граждан, которые потенциально могли сопротивляться захватчикам.

"Полученные сведения враг использовал для проведения массовых "облав" на жилье местных жителей и похищение людей. От потерпевших требовали "признания" по сфабрикованным делам. В случае отказа – применяли пытки и угрожали убийством. Кроме того, злоумышленница помогала оккупантам ориентироваться на местности и указывала кратчайшие пути в населенные пункты Бериславского района для его захвата", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что женщина помогала россиянам в "расквартировании" военных подразделений РФ в домах украинцев.

"При этом сама предложила использовать три собственных гаражных помещения для базирования военной техники и складирования оружия рашистов. После освобождения части региона она пыталась бежать за границу во избежание правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно установили ее местонахождение на территории Винницкой области и задержали вблизи одного из местных объектов критической инфраструктуры”, — подчеркнули в СБУ.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Харькове правоохранители задержали мужчину, который "сдавал" оккупантам позиции украинских ПВО.

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