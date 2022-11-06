В Винницкой области автомастера создают "мини-Хаймарсы" с использованием трофейной техники врага

Винницкие автомастера наладили производство "мини-Хаймарсов" — самодельных установок залпового огня, говорится в ТСН.

Оборудование устанавливают на обычные пикапы, дальность полета ракеты более 20 км, но при этом наши артиллеристы остаются незамеченными и мобильными.

На одном из видео с передовых позиций зафиксировано, как мощные ракеты бьют по оркам из кузова маленького пикапа. Уничтожают врага с мобильной самодельной установки, которую прикрепили к кузову джипа, из коротких труб ракеты вылетают с бешеной скоростью, а главное прицельно точно.

Машину называют "мини-Градом", но в шутку военные установку окрестили "маленьким Хаймарсом". Переоснащает пикапы незрячий винницкий волонтер вместе с друзьями автомеханиками. "Вообще это "мини-Град", будут использоваться направляющие от БМ21 "Град" и теми же ракетами РСЗО. Не всегда нужно подъезжать большой машиной, отрабатывать полный пакет снарядов, можно точечно, поэтому и возникла потребность в таких автомобилях. Мобильность, скорость, зарядился, отработал, уехал", — объясняет волонтер Денис Романовский.

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Установка мобильна и быстра, а это главное при точечных ударах, говорит Денис, летит на 20 километров. Металлический каркас и электричество производится по схемам, которые дали военные. Часть запчастей, направляющих для ракет и прицелов из трофейной решеской техники. Остальные схемы к мини-"Граду" – это военная тайна, говорят автомеханики. Пусковой механизм с двигателями устанавливают уже непосредственно артиллеристы.

"Нам открыли тайну только схемы, как сделать металлический каркас, как сделать подачу питания, подачу пуска, здесь у нас нет полной комплектации, наша задача сделать каркас и схемы, а ребята на месте уже поставят пусковые элементы спуска, чтобы она была полностью готова для ведения огня", – добавляет Денис.

Система пуска каждый раз совершенствуется — есть пульт управления, с которым можно отходить на безопасное расстояние перед запуском ракет.

Работают автомеханики бесплатно, но переоборудование каждой машины это около ста тысяч гривен. В этот раз деньги на ракетную систему дал благотворитель, захотевший остаться неизвестным.

На очереди у волонтерского СТО еще две подобные установки. Сейчас ребята снова ищут металл и комплектующие, а еще более мощный пикап, на который можно установить уже не три, а шесть стволов для накрывающих врага ракет.

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