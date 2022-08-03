В Винницкой области и Днепре также будут останавливать общественный транспорт во время тревоги

Во время воздушной тревоги пассажиры должны выйти из транспорта и найти укрытие.

В Винницкой области и Днепре будут останавливать общественный транспорт во время воздушной тревоги.

Так, со 2 августа в Днепре начал останавливаться электротранспорт во время воздушной тревоги.

Такое распоряжение выдало КП "Днепровский электротранспорт".

"Во время объявления воздушной тревоги, по инструкции водитель должен отъехать от опасных объектов, мостов, виадуков. Выехав в безопасное место, нужно открыть двери и пойти в укрытие", — сообщил заместитель директора по эксплуатации и перевозкам КП Владимир Сусленков.

В Винницкой области всех жителей призывали с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам и не игнорировать сигнал "Воздушная тревога".

Сообщается, что в случае сигнала "Воздушная тревога" водитель общественного транспорта обязан остановить транспортное средство в безопасном месте (на обочине дороги), проинформировать пассажиров и вывести их из транспортного средства, а при наличии маломобильных групп населения – организовать с помощью пассажиров (кондуктора) их эвакуацию.

"Следует быстро, без паники занять место в ближайшем защитном сооружении (убежище, подвальном помещении, паркинге и т.п.). Если же защитного сооружения поблизости нет, следует спрятаться за бетонными плитами, бордюром, лечь в углублениях земли, сгруппироваться и закрыть голову руками", — говорится в сообщении.

Напомним, киевляне гневно отреагировали на остановку транспорта во время воздушных тревог.

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