В Винницкой области из-за ракетных ударов РФ вводят режим тотальной экономии электроэнергии

По состоянию на вечер 11 октября 242 населенных пункта Винницкой области до сих пор без света.

Глава Винницкой областной военной админстрации Сергей Борзов сообщил, что из-за повторных обстрелов россиян есть серьезные повреждения энергетических объектов, поэтому власти вынуждены ввести режим тотальной экономии электроэнергии.

Об этом глава области написал в телеграмм-канале.

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Чиновник призвал жителей области к экономии электроэнергии и подчеркнул, что это временные ограничения.

"После повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения. 242 населенных пункта остались без света. Прошу винничан отнестись с пониманиями. Это вынужденные временные ограничения. Экономия нужна, чтобы могли работали больницы, социальные учреждения. Иначе "Винницаоблэнерго" будет аварийных отключений", — говорится в его сообщении.

Борзов добавил, что все службы работают над восстановлением энергоснабжения потребителям в Винницкой области.

РФ обстреливает энергетические объекты Украины

Российские военные целенаправленно целятся по объектам энергосистемы, чтобы оставить людей без энергоснабжения. В частности, кафиры 10 и 11 октября нанесли массированный ракетный удар по Львовской области. 11 октября оккупанты повторно обстреляли несколько подстанций, часть из них – полностью уничтожена.

По состоянию на вечер 11 октября, по данным ГСЧС, в результате ракетных ударов по Украине перебои с электроэнергией остаются в 180 населенных пунктах. Относительно вчерашних последствий, после ударов РФ было обесточено более 1300 населенных пунктов в 15 областях Украины. Благодаря работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков в большинстве населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено.

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