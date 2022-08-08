В Винницкой области ловкачи придумали новую схему, как переправить военнообязанных за границу

4 тысячи долларов — в такую сумму свои "услуги" оценивали двое винничан, организовавших схему незаконного пересечения госграницы.

К сотрудничеству винничане привлекли двух граждан Украины, временно находящихся за границей.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в области.

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Мужчинам призывного возраста, которые хотели уехать из страны, делали фиктивные документы об обучении в высших учебных заведениях стран Евросоюза. Это и было основанием для беспрепятственного пересечения госграницы в пунктах пропуска.

Задержаны злоумышленники во время получения денежных средств от очередного "клиента". В общей сложности воспользовались такой схемой десять мужчин.

Фото: СБУ

Задержанным избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест, а также объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львове задержан местный житель, который помогал уехать мужчинам за границу. Он обещал предоставить официальные документы военнообязанным для выезда за границу и требовал по своим "услугам" 4 тыс. долларов.

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