В Винницкой области оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры: что известно

Вследствие ракетного удара повреждена инфраструктура в Ладыжине и ранены три человека.

Во вторник, 11 октября, армия страны-агрессора Российской Федерации нанесла ракетный удар по Винницкой области.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел врага", — говорится в его сообщении.

По его словам, враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе. В результате атаки российских войск ранения получили три человека.

К слову, утром 11 октября Россия атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области дронами-камиказде.

Массированные ракетные удары по Украине

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только до обеда оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и в Киеве. Погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

Во вторник с утра, 11 октября, в Украине началась масштабная воздушная тревога. ПВО сработала в Киевской, Ровненской, Запорожской и Днепропетровской областях. На Хмельнитчине сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136. Также Россия снова нанесла удар по объекту энергетики во Львовской области.

Читайте также: