В Винницкой области остановила работу Ладыжинская ТЭС после российского удара 17 ноября

На станции разбирают завалы и производят демонтаж поврежденного оборудования.

Ладыжинская ТЭС в Винницкой области приостановила работу. На станции разбирают завалы и проводят демонтаж поврежденного оборудования.

Об этом сообщила Винницкая областная военная администрация в понедельник, 18 ноября.

"Специалисты "Укрэнерго" активно работают в направлении ликвидации последствий. Работа Ладыжинской ТЭС остановлена, проводится демонтаж завалов и поврежденное оборудование. Полное обесточивание станции привело к отсутствию электроснабжения в 430 населенных пунктах. В результате оперативного реагирования АО "Винницаоблэнерго", по резервной схеме обесточенные населенные пункты, а это около 222 тысяч жителей. Сейчас этот вопрос решен", – сообщил заместитель начальника ОВА Александр Пищик.

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По результатам заседания приняты соответствующие решения, включая усиление общественной безопасности в Ладыжине. Однако детали этих решений в ОВА не сообщили.

Напомним, 17 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, под удар попали теплоэлектростанции, в том числе Ладыжинская ТЭС, входящая в холдинг ДТЭК Рината Ахметова. Эта тепловая электростанция испытывает регулярные ракетно-дроновые удары с 10 октября 2022 года.

Следует отметить, что основные повреждения в результате атаки 17 ноября можно устранить за две недели.

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