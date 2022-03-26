В Винницкой области посреди поля нашли обломки российской ракеты "Калибр" (фото)

В Винницкой области посреди поля нашли обломки российской ракеты "Калибр" (фото)

Ракету обезвредила украинская ПВО.

В Гайсинском районе Винницкой области нашли обломки крылатой ракеты "Калибр". Ее перед этим сбила украинская система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Суспильне Винница со ссылкой на управление Службы безопасности в области.

"Обломки российской ракеты "Калибр", которую обезвредило украинское ПВО, нашли в поле в Гайсинском районе Винницкой области. Пострадавших и жертв нет. Разрушения отсутствуют", — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что обломки ракет и боеприпасов трогать ни в коем случае нельзя. О таких находках следует немедленно сообщать в полицию или местным чрезвычайникам.

Напомним, чиновники в Соединенных Штатах Америки, обладающие разведывательной информацией, утверждают, что около 60% российских высокоточных ракет во время агрессии в Украине не попали в намеченные цели.

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