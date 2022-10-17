В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов — ОВА

Винницкая область снова под ракетным обстрелом.

Россия снова атаковала Винницкую область ракетами, есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов.

"Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Предварительно – без жертв", – сообщил он.

Обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины

Сегодня утром, 17 октября, россияне снова обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях и Киеве. Вновь обесточены как бытовые потребители, так и промышленные предприятия.

Россия атаковала энергетический объект "ДТЭК Энерго", в результате чего три человека получили ранения.

Министр энергетики Герман Галущенко призвал закрыть небо над энергетическими объектами Украины.

По сообщению премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате атаки обесточены сотни населенных пунктов. Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

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