В Винницкой области разоблачили иностранца, который "помогал" незаконно выезжать за границу: как его накажут

В Винницкой области разоблачили 53-летнего иностранца, который "помогал" военнообязанным мужчинам беспрепятственно уезжать из Украины вне определенных пунктов пропуска. Теперь ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили 29 августа в полиции Киева.

Так, мужчина узнал о том, что его знакомый хочет уехать за границу и за денежное вознаграждение решил помочь ему. Правонарушитель озвучил дату и место для незаконного пересечения границы и в дальнейшем встретил его в приграничной области. Свои услуги он оценил в 5 500 долларов.

Мужчину задержали после получения части оплаты за незаконную услугу. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Напомним, в Сети распространяется информация об убийстве коллаборанта и предателя, бывшего депутата от "Слуги народа" Алексея Ковалева.

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