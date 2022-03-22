В Винницкой области сбили баллистическую ракету "Искандер": фото

Россия продолжает обстреливать Украину ракетами.
В Винницкой области силам противовоздушной обороны удалось сбить баллистическую ракету "Искандер", которую российские оккупанты выпустили в сторону мирных жителей Украины.
Об этом сообщил глава Винницкой ВГА Сергей Борзов.
"Плюс одна…"Искандер", — написал Сергей Борзов.
Напомним, под Броварами по обычным сельским домам дважды ударили ракетными комплексами "Искандер", ранили ребенка.
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