Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Винницкой области сбили баллистическую ракету "Искандер": фото

Дата публикации
Просмотры
22к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Винницкой области сбили баллистическую ракету "Искандер": фото

Фото: Сергей Борзов

Россия продолжает обстреливать Украину ракетами.

В Винницкой области силам противовоздушной обороны удалось сбить баллистическую ракету "Искандер", которую российские оккупанты выпустили в сторону мирных жителей Украины.

Об этом сообщил глава Винницкой ВГА Сергей Борзов.

"Плюс одна…"Искандер", — написал Сергей Борзов.

Напомним, под Броварами по обычным сельским домам дважды ударили ракетными комплексами "Искандер", ранили ребенка.

Читайте также:

Под Броварами по сельским домам дважды ударили ракетными комплексами "Искандер"

Под Броварами по сельским домам дважды ударили ракетными комплексами "Искандер"
Следующая публикация