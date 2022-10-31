В Винницкой области сбитая российская ракета упала на гражданские объекты — ОВА

В Винницкой области в понедельник, 31 октября, во время воздушной тревоги сработало ПВО: была сбита ракета армии РФ. Впрочем, оно упало в гражданские объекты.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов.

"В Винницкой области сбитая рашистская ракета упала в гражданские объекты. Есть разрушение", — говорится в сообщении руководителя области.

По его словам, погибших и раненых нет. На месте инцидента работают спецслужбы и ГСЧС.

Как сообщалось, во время масштабной воздушной тревоги власти Винничины сообщили, что регион находится под ракетным обстрелом армии РФ, а также о работе сил ПВО. Опасность в области была объявлена в 07:01. По состоянию на 08.44 она продолжается.

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