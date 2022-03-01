В Винницкой области тревожно, но тероборона ловит нашествие диверсантов, а волонтеры доставляют помощь

Виннитчина готовится к встрече врага.

Война с диверсантами и волонтерским движением. Виннитчина готовится к встрече врага. То, что регион очень интересует оккупантов свидетельствует просто нашествие диверсионных групп.

Речь идет в ТСН.

Диверсанты просто облепили Виннитчину со всех сторон. Ежедневно терроборона и полиция обнаруживают группы ДРГ в городе и окрестностях. Несмотря на это, ситуация в городе относительно спокойная. Сирены воздушной тревоги раздаются, почти каждые несколько часов. Бойцы террообороны обустраивают посты, кроме песка, всем известного бендеровского смузи, сваривают металлические противотанковые ежи. Их будут устанавливать на въездах в город. Для бойцов террообороны волонтеры продолжат собирать провизию, амуницию и одежду. Все это сносят в волонтёрские центры. Несут помощь все, кто может, даже старики пытаются поддержать защитников и отдают последнее.

«Бабушка, которая не могла больше принести, чем сверток чеснока. Она пришла и сказала, я принесла все, что смогла донести в руках. Идите со мной. Мой подвал открыт. Вы знаете, это то, что говорит о нашей боеспособности. Пусть не ожидает Путин того, что мы сдадимся», – говорит волонтер Елена.

В Винницкой области активно борятся с диверсантами

«Нам еще нужны подсумки, рации, бинокли. Бронежелеты, каски, такие вещи очень нужны. У нас есть потребность от военных, от терробороны, и мы развозим сразу. Нам доставили, вызвали машину и отвозим», — говорит руководитель областного штаба гуманитарной помощи Сергей Смигленко.

В военной администрации напоминают, никому не выходить на улицу в комендантские часы — с 22 часов вечера. Предупреждают, что все, кто будут на улицах считаться диверсантами, будут стрелять без предупреждения.