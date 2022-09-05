В Винницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы: подробности

В Винницкой области в понедельник, 5 сентября, во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.
По предварительным данным, в области сработала система противовоздушной обороны.
Об этом в соцсетях сообщают жители Винницы.
Взрыв также подтвердил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов. Он призвал жителей города и области находиться в укрытиях.
"Винничане, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! В области работает ПВО", — написал Борзов.
Напомним, вблизи Кривого Рога ПВО "минусло" ракету россиян.
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