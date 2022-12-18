В Винницкой области во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов

Официальной информации о взрывах пока нет.

В Винницкой области вечером, 18 декабря, во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает "Суспильне".

Воздушная тревога в Винницкой области была объявлена в 18:53. После этого местные слышали звуки, похожие на взрывы.

Официальной информации по этому поводу пока нет. По неофициальным данным, россияне снова атакуют Украину беспилотниками.

Ракетные обстрелы Украины

Российские террористы от 24 февраля массированно обстреливают территорию Украины по всем видам ракет. оккупанты уничтожают жилые дома, гражданскую инфраструктуру и военную.

С 10 октября россияне начали массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре. Только 16 декабря оккупанты выпустили по Украине 76 ракет, из которых 60 удалось сбить. Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне использовали меньшее количество крылатых ракет воздушного базирования и сделали акцент на "Калибре".

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