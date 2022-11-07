В Винницкой области вручили подозрение митрополиту УПЦ МП, который приказывал молиться за патриарха Кирилла (фото)

Вероятно, у этого митрополита в октябре провели обыски.

В Винницкой области митрополиту одной из епархий Украинской православной церкви Московского патриархата сообщено о подозрении из-за разжигания религиозной розни.

Об этом сообщает СБУ.

Согласно выводам независимой экспертизы, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и образ чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

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Митрополит получил уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам). Наказывается штрафом или лишением свободы от двух до пяти лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такого.

Сейчас проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.

Мероприятия проводились сотрудниками Управления СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.

Отметим, что, вероятно, речь идет о винницком митрополите Ионофане, у которого в октябре СБУ провела обыски. Источники ТСН.ua среди стражей порядка сообщили, что Ионофан, по предварительной информации, свои пророссийские взгляды высказывал и среди духовенства, и на службах. Согласно открытым источникам, он также предписывал молиться за патриарха Кирилла, который поддерживает войну России против Украины.

Напомним, патриарх российской православной церкви Кирилл пообещал всем мобилизованным россиянам, погибшим в Украине, вечную жизнь в раю.

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