В Винницкой области задержали мошенника, который представился сотрудником СБУ: помогал уклоняться от призыва

Служба безопасности Украины задержала мошенника, который выдал себя за сотрудника СБУ и предлагал деньги за "отмазывание" мужчин от призыва.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, в Виннице правоохранители задержали мошенника, который представлялся сотрудником СБУ и за деньги предлагал молодым людям свою "помощь" в уклонении от призыва. Это "клиентам" обходилось в три тысячи долларов.

“За эту сумму злоумышленник, представляясь сотрудником спецслужбы, потребовал от должностного лица военно-медицинского центра перевести одного из мобилизованных на стационарное лечение. Там уклонялись признать ограниченно пригодным к военной службе. Таким образом, он хотел избежать участия в боевых действиях ВСУ. Сотрудники СБУ задержали мошенника "на горячем" во время получения им второй части денег за "решение вопроса" с госпитализацией клиента. По данным следствия, мошенником оказался местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности”, — рассказали в СБУ.

Уже во время патронов у него нашли 60 патронов к автомату Калашникова.

“В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос о вручении ему еще одного подозрения по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрание меры пресечения – содержание под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества”, — добавили в СБУ.

Напомним, что СБУ задержала на взятке нардепа из фракции Порошенко Сергея Алексеев.

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