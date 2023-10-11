В Винницкой области задержали очередного предателя, который оформил на себя статус переселенца (фото)

В Винницкой области правоохранители задержали предателя, работавшего в Херсоне на российских оккупантов. Он скрывался от полиции и оформил на себя статус переселенца.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, в июне 2022 года бывший инспектор Дарьевской исправительной колонии добровольно вступил в должность инспектора отдела безопасности в колонии, которую оккупанты создали на базе украинского учреждения отбывания наказаний в Херсоне.

"Фигурант проводил осмотры и обыски, проверки нарушения требований режима отбывания наказания, за что получал зарплату в рублях. В этой колонии кроме осужденных также содержались люди, сопротивлявшиеся врагу. После освобождения Херсона мужчина не успел сбежать вместе с оккупантами и уехал в Могилев-Подольский. В январе 2023 изменник получил там статус внутренне перемещенного лица и начал оформлять себе соцвыплаты", — рассказали в ДБР.

Впоследствии правоохранители установили факт сотрудничества предателя с оккупантами и обнаружили его в Могилев-Подольском Винницкой области.

“Ему объявлено о подозрении в государственной измене и добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества”, — отметили в ДБР.

Напомним, что в ВСУ рассказали об уничтожении российских ВРГ в Херсонской области.

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