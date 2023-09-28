В ВМС объяснили, как ликвидация офицеров Черноморского флота РФ повлияет на врага

Плетенчук отметил, что это были "винтики" самого большого размера, без которых весь механизм будет работать некорректно.

В результате атаки по штабу Черноморского флота России 22 сентября были ранены и ликвидированы десяток офицеров вражеской армии. И это окажет негативное влияние на дальнейшие действия ЧФ.

Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Спикер ВМС отметил, что любые российские генералы действенны в совершении операций против Украины и атак по ней.

"Уже неоднократно подчеркивали, что условный Путин не руководит Черноморским флотом, единицами в море, не вывешивает на карте, кто куда пойдет и что будет запускать. Для этого у него есть специально обученные люди, адмиралы", – отметил Плетенчук.

Последствия для Черноморского флота после ликвидации офицеров

Представитель ВМС подчеркнул, что именно офицеры руководят штабом ЧФ России, изучают количество и состояние вооружения, количество кораблей, личного состава, планирующего эти операции. Поэтому без ликвидированных офицеров дальнейшая работа врага будет выполняться не столь оперативно.

"Конечно, эти "винтики" — наибольшего размера, без которых весь механизм будет работать некорректно. По крайней мере, не сразу он сможет возобновить свою работу хотя бы в штатном режиме", — пояснил Плетенчук.

Он добавил, что сейчас ожидаются подтверждения фактов ликвидации офицеров Черноморского флота, а также некрологи от российских пропагандистов.

Напомним, в результате ракетного удара 22 сентября по штабу Черноморского флота РФ в Крыму были ликвидированы 34 российских офицера. Многие из них до сих пор не идентифицированы из-за разрозненности фрагментов тел. По данным источников ССО Украины, среди погибших – командующий ЧФ РФ, адмирал Виктор Соколов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Погиб командующий Черноморским флотом РФ! Детали спецоперации "Крабовая ловушка"

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