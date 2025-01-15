В ВМС ответили, почему Россия во время масштабного удара запустила "Калибры" с моря

В среду, 15 января, при массированном обстреле Украины Россия использовала ракеты "Калибр", запустив их из акватории Черного моря.

Об этом сообщил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев24".

"Есть все-таки подтверждение, что использовали «Калибры». Это подтверждает только тот тезис, что они используют морские носители, как правило, во время массированных атак. Другим способом использовать их они уже не могут в Черном море", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что запуски российских ракет "Калибр" направлены на перегрузку системы противовоздушной обороны Украины. По словам представителя ВМС Украины, эти ракеты являются более тихоходной целью по сравнению с ракетами воздушного базирования.

Плетенчук также уточнил, что не стоит считать эти масштабные атаки "ударами возмездия". По его словам, к таким обстрелам Россия готовится заблаговременно.

Напомним, утром российские ракеты атаковали Хмельницкую область.

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