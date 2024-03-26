В ВМС подтвердили поражение вражеских кораблей "Иван Хурс" и "Константин Ольшанский"

Сообщается, что поражение разведывательного и большого десантного кораблей было успешным.

Военно-морские силы ВСУ подтвердили успешное поражение российских кораблей "Иван Хурс" и "Константин Ольшанский".

Об этом сообщили в ВМС 26 марта.

В заявлении указано, что согласно уточненной информации, 24 марта, кроме российских больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов", Силы обороны Украины произвели успешное поражение разведывательного корабля "Иван Хурс" и большого десантного корабля "Константин Ольшанский".

Напомним, 24 марта в оккупированном Севастополе Силы обороны Украины поразили российские БДК "Азов" и "Ямал". По оценкам ВМС, эти суда не смогут выполнять боевые задания в ближайшее время.

25 марта спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что во время ударов украинские войска могли поразить еще один российский корабль — "Иван Хурс".

А 26 марта Плетенчук сообщил об атаке на десантный корабль россиян "Константин Ольшанский" ракетой "Нептун". Повреждения судна уточняются, но оно точно не в боевой готовности.

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