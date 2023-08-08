В ВМС сообщили, что "Оленегорский горняк" на Северный флот уже не вернется

Сейчас корабль и нефтяной танкер SIG находятся в своих портах назначения.

Поврежденный российский десантный корабль "Оленегорский горняк" уже не вернется на Северный флот РФ.

Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Спикер ВМС рассказал, что пока нет достоверной информации, в каком состоянии после атаки находятся "Оленегорский горняк" и нефтяной танкер SIG. В то же время Плетенчук отметил: "Как мы видим в Сети, они находятся у себя в портах назначения".

"Намного интереснее история, как туда попал "Оленегорский горняк". Это Северный флот и он был среди тех крупных десантных кораблей, которые РФ перебросила в акваторию Черного моря для того, чтобы проводить десантные операции на нашем южном побережье. Но есть такая уверенность, что на Северный флот он уже не вернется", – рассказал спикер ВМС Украины.

Что известно о повреждении корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG

В Новороссийске 4 августа морские дроны атаковали базу российского флота и повредили десантный корабль "Оленегорский горняк". Уже 5 августа возле Керченского пролива морские дроны попали в нефтяной танкер SIG, повредив его. Танкер снабжал горючим российских оккупантов.

По оценкам военного обозревателя Владислава Селезнева, атаки по российским судам в акватории Черного моря являются определяющими и влияющими на ситуацию на поле боя. В частности – на логистические пути врага как на юге Украины, так и в других регионах планеты.

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