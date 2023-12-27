В ВМС сообщили, сколько людей могло находиться на борту "Новочеркасска" в момент "прилета"

Российские Telegram-каналы пишут более чем о 30 пропавших без вести лицах.

На борту большого десантного корабля российской армии "Новочеркасск", который ВСУ уничтожили крылатыми ракетами ночью 26 декабря в Крыму, могло находиться около 80 человек.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Обычно такие корабли без экипажа не остаются. Несмотря на то, что он в момент удара находился в порту, достаточно большая часть экипажа должна была находиться на борту. Это где-то около 80 человек. Учитывая тип этого корабля, там могли быть еще и посторонние, поэтому без жертв точно не могло обойтись", – сказал он.

По словам Плетенчука, погибших россиян "куда больше, чем говорит Россия". К слову, российские Telegram-каналы пишут, что в результате атаки на "Новочеркасск" пропавшими без вести числятся 33 моряка. Также РосСМИ информировали, что на борту могло находиться 77 человек.

Представитель ВМС отмечает, что конкретные результаты удара по российскому кораблю еще не верифицируются, поскольку проводить разведку на оккупированной территории сложно.

Атака на "Новочеркасск"

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сверхмощный удар по "Новочеркасску": стало известно, что было на корабле!

В ночь на 26 декабря в Феодосии в результате ракетного удара был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск". После мощных взрывов произошел масштабный пожар.

Центр стратегических коммуникаций сообщает, что на борту корабля было "ценное" вооружение – иранские "Шахеды".

В Минобороны РФ отреагировали на "хлопок" в Феодосии. Впрочем, там подчеркивают, что их большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждение во время атаки. Известно, что министр обороны Сергей Шойгу доложил диктатору Владимиру Путину об уничтожении корабля. Реакция Кремля пока неизвестна.

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