В ВМС спрогнозировали, какая судьба ожидает "Оленегорский горняк" после атаки дронами

В результате атаки на большой десантный корабль "Оленегорский горняк" морскими дронами, его, скорее всего, выведут из эксплуатации и посадят на мель.

Об этом заявил капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко в интервью "НВ".

Он отмечает, что это корабль проекта 775, который предназначен для высадки морского десанта — в рот морской пехоты с техникой, около 12 единиц бронетехники.

"Кораблю уже, кстати, 47 лет. Те повреждения, которые он получил… Его уже нет смысла восстанавливать. Я думаю, вероятнее всего, если он дойдет до какого-нибудь причала, как-то его посадят на мель, то его просто спишут с военно-морского флота ", – отметил Рыженко.

По его словам, шесть кораблей в начале февраля 2022 года вместе с этим зашли в Севастополь загружены полностью десантом. Кафирам этот корабль был необходим, поскольку его перебросили с северного флота.

"А если бы он не был нужен, какой смысл держать его в Черном море? Его бы отправили на Северное море, в обратном направлении, где он как-то нужен", — отметил он.

По данным британских разведчиков, атака дронов вблизи Новороссийска стала серьезным ударом для Черноморского флота. Десантный корабль России "Оленегорский горняк", вероятно, получил серьезные повреждения.

Также обнародовано видео, на котором изображено, как надводный дрон атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа.

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