В ВМС ВСУ назвали количество поврежденных судов РФ в Черном море: "Это достаточно существенно"

В результате украинских атак в Черном море по состоянию на 1 февраля повреждены 15 российских судов, которые сейчас находятся на ремонте.

Об этом сообщил спикер Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Эспрессо.

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"Это достаточно существенно. Единицы разнообразны, периодически они восстанавливают их. Многие единицы уже прошли ремонт и не всегда это упоминается, но это достаточно большое количество кораблей, которые из-за боевых повреждений уже проходили ремонт и проходят их сейчас, потому что, к сожалению, не всегда удается отправить эти единицы бывшему флагману черноморского флота", — сказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что корабельно-катерный состав – это "самое ценное в любой армии".

"Иногда эти ремонты заканчиваются так же как с ПДК "Минск", или с подлодкой "Ростов-на-Дону", иногда они их сразу тянут в Новороссийск: например, "Павел Державин" после двух повреждений сам туда как-то достался, а" Николай Муру", который ему вышел на помощь из Севастополя, обратно в Крым сам не добрался, там уже был нужен буксир для буксира", — добавил Плетенчук.

Напомним, ранее командующий ВМС объяснил стратегическое значение Севастополя для оккупантов.

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