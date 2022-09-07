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В водах Одесчины массово гибнут дельфины и морские свиньи из-за преступных действий РФ: детали и фото

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© Офис генерального прокурора
© Офис генерального прокурора
© Офис генерального прокурора

В Одесской области с начала полномасштабного вторжения РФ на побережье находят большое количество погибших морских млекопитающих.

Причиной гибели дельфинов и морских свиней в Офисе генпрокурора Украины считают использование гидролокаторов на подводных и надводных лодках РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Объясняется, что сонары издают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье морских млекопитающих. Специалисты провели осмотр и вскрытие морских свиней и дельфинов, найденных мертвыми на побережьях.

Отобранные образцы будут направлены для проведения исследований в Падуанском университете (Италия) и отдельного исследования структур внутреннего уха млекопитающих в Ганноверском университете (Германия).

Также прокуратура готовит запросы о предоставлении международной правовой помощи к Республике Болгарии, Турецкой Республике и Румынии по установлению аналогичных случаев гибели дельфинов. Прокуроры Одесской области открыли уголовное производство по факту экоцида (ст. 441 УК Украины).

Напомним, в Одесской области высыхают заповедные озера (фото).

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