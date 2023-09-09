В водоеме со связанными руками: на войне в Украине погиб британский доброволец

В Украине на войне погиб 31-летний британский доброволец Джордан Чедвик. Его тело обнаружили в водоеме с завязанными за спиной руками.

Гибель британца подтвердили в Министерстве иностранных дел Великобритании, пишет Sky News.

Как передает издание, мужчина служил в британской армии с 2011 по 2015 год. Когда началось полномасштабное вторжение в Украину, присоединился к силам ВСУ.

Мать погибшего Джордана Бренда Чедвик рассказала, что ее сын мечтал быть солдатом еще с детства.

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"Его страсть поддерживать свободу и помогать другим своими навыками заставила его покинуть Великобританию и уехать в Украину в начале октября 2022 года", – сказала женщина.

О смерти добровольца стало известно 26 июня. На родину тело воина было доставлено 7 августа.

"Хотя мы чрезвычайно гордимся его стойким мужеством и стойкостью, его смерть была разрушительной для нас. Нет слов, чтобы описать потерю такой короткой жизни. Сын, брат, внук, племянник и дядя, которого безгранично любили", — сказала мать воина.

Следствие устанавливает, как погиб британец и кто стал его убийцей.

Ранее мы сообщали, что британский доброволец Сэмюэл Ньюи погиб в бою против российских кафиров, воюя вместе с украинскими силами.

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