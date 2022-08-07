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В военном комиссариате объяснили, почему большинство мобилизованных становятся стрелками

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В военном комиссариате объяснили, почему большинство мобилизованных становятся стрелками

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Украине большинство мобилизованных становятся стрелками.

Это объясняется тем, что стрелок – это самая распространенная в армии профессия.

Об этом рассказал начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве, полковник Руслан Тригуб в интервью Hromadske.

"Если это боевая часть, то самая распространенная специальность — стрелок, потому что всех в первую очередь учат на стрелка. Оружие солдата — автомат, он должен владеть этим оружием и уметь стрелять из него. А потом, уже во время службы, переучивается на другие специальности. Есть много профессий, не родственных военной специальности, поэтому определенный процент людей идет не по профессии и им назначают военную специальность стрелка", — пояснил Руслан Тригуб.

Напомним, начальник ТЦК рассказал о том, как мобилизованным выбирают профессию в ВСУ.

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