В Волчанске морпех в рукопашном бою уничтожил оккупанта холодным оружием (фото)

У бойца закончился боезапас, а у захватчика – заклинил автомат. Морпих не растерялся и уничтожил россиянина холодным оружием.
В Волчанске Харьковской области украинский морпех в рукопашном бою ликвидировал оккупанта холодным оружием.
Об этом пишет 501 отдельный батальон морской пехоты.
Отделению морпехов из 501-го отдельного батальона морской пехоты была поставлена боевая задача – выбить противника на одной из позиций на окраине Волчанска.
Россияне успели там закрепиться и занять здание местных жителей.
"Во время жестокого лобового столкновения с врагом, когда до вражеских позиций оставалось каких-то десять метров, у матроса Вадима Ярошени внезапно закончился боезапас. В этот критический момент показалось, что жить осталось мгновения, ведь Вадим ясно видел, что российский захватчик уже направил автомат. Прошло несколько секунд, но выстрелы не звучали", – говорится в сообщении батальона.
Тогда боец понял, что у оккупанта заклинило оружие. Не растерявшись, морпех молниеносно сократил дистанцию и с помощью холодного оружия уничтожил россиянина.
Ранее сообщалось, что морпехи в Волчанске взяли в плен группу российских штурмовиков.
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