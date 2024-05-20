В Волчанске оккупанты пытаются закрепиться в жилой застройке для уличных боев – военный

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал о наступлении оккупационных войск России в Харьковской области. По его словам, враг пытается закрепиться в жилой застройке Волчанска, чтобы начать уличные бои. Однако Силы обороны не дают им этого сделать.

Об этом он рассказал в эфире "Киев24".

"Что касается Волчанска, противнику очень важно затянуться в жилую застройку для перехода к уличным боям. Но на текущий момент Силы обороны достаточно настойчиво и мощно выбивают врага. Поэтому врагу не удалось реализовать поставленные им цели", - рассказал он.

Федоренко также добавил, что по направлению Стрилеча – Глубокое Силам обороны удалось почти полностью стабилизировать ситуацию.

"Более того, Силами обороны проводятся работы по улучшению своего положения, то есть изгнания противника с занимаемых им позиций. В рамках одной из таких операций разведывательного батальона 92-й штурмовой бригады совместно с ССО и батальоном "Ахиллес" удалось выбить противника с нескольких позиций, уничтожить засевшего противника и также несколько представителей взять в плен, которые будут в дальнейшем обменены на наших ребят, которые сейчас находятся в плену в РФ", - резюмировал Юрий Федоренко.

Напомним, по данным ОВА, ВСУ контролируют 60% Волчанска – оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на севере Харьковщины.

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