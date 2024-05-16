В Волчанске оккупанты расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы

Российские военные, которые пытались закрепиться в городе, не разрешали местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы.

Российские оккупационные войска захватили в Волчанске Харьковской области в заложники местных жителей. Они не разрешали людям эвакуироваться: их начали похищать и сгонять в подвалы. Известно уже о первых расстрелах гражданских российскими военными.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

"В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что до сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация – Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей, несотря на все угрозы и под обстрелами

"По состоянию на данный момент, по оперативной информации, российские военные, которые пытались закрепиться в городе, не разрешали местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы. Известно о первых расстрелах гражданских российскими военными", — подчеркнул Клименко.

В частности, один из жителей Волчанска, попытавшись скрыться пешком и отказавшись выполнять приказы оккупантов, был убит россиянами.

Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области начали уголовное расследование по фактам нарушения правил и обычаев войны.

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, пытаясь обеспечить безопасность и дальнейшую эвакуацию людей, несмотря на интенсивные военные столкновения.

Силы обороны Украины в Харьковской области осуществляют зачистку северной части Волчанска и самого города. Украинские военные работают над стабилизацией ситуации, наносят врагу огневые удары и не позволяют российским оккупационным войскам закрепиться.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили 16 мая о тактическом продвижении российских войск на Волчанске. Оккупанты также продолжили наступление в направлении Липцев.