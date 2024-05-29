В Волчанске продолжается активное пехотное сражение: обозреватель рассказал, на каких улицах идут бои

В ближайшее время враг будет наращивать усилия на Волчанском направлении.

Во время наступления в Харьковской области россияне продолжат свои попытки взять под контроль Волчанск и форсировать реку Волча.

Такое предположение озвучил украинский военный обозреватель Константин Машовец в среду, 29 мая.

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"По направлению на с. Липцы передовые подразделения противника, очевидно, перешли к активной обороне по границе Глубокое — Лукьянцы и проводят перегруппировку определенных сил и средств в тактической зоне с целью возобновления наступательных действий по направлению на с. Липцы и Слобожанское, а также в направлении на с.Зеленое и с.Нескучное В рамках обеспечения этих мероприятий проводятся на отдельных участках по направлению Лукьянцы — Липцы и Глубокое — Липцы штурмовые действия ограниченными силами с целью улучшения исходного тактического положения своих передовых подразделений", — отметил он.

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Бои за Волчанск: какая ситуация по состоянию на 29 мая

По словам эксперта, на Волчанском направлении передовые подразделения врага закрепляются в районе с.Бугруватка, а также продолжают свои попытки продвинуться западнее города в направлении Гатище — Синельниково и северо-восточнее и восточнее города.

"В самом городе продолжаются активные „пехотные“ бои. Противник пытается удержать свои позиции в районе ЦРБ (центральной районной больницы) г.Волчанск и городского лицея №1. В центральной части города, куда передовые штурмовые группы противника сумели пробиться несколько суток назад, очевидно, ему пришлось таки оставить целый ряд позиций и отойти севернее (где-то до ул.Короленко)... Активные бои продолжаются в районе "Посада", "Оазиса" и на пересечении ул. Гоголя и Хлебороба", - написал Машовец.

Обзор считает, что в ближайшее время враг будет наращивать усилия по этому направлению.

"Наиболее вероятное направление — в сторону с.Тихе и с.Волчанские Хутора, хотя не исключено, что противник таки попытается форсировать р.Волча и прорваться по направлению Гатище — Синельниково западнее города (что само по себе, способно ну очень существенно ухудшить положение ВСУ) во всем Волчанском районе их обороны), так как, по сути, выводит противника в важный район, где он сможет перерезать в районе Синельниково — Кирпичное — Вильча — Лиман основную коммуникацию нашей Волчанской группы войск", — добавил Машовец.

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Кроме этого, по его мнению, противник также попытается соединить свои "плацдармы" на Волчанском направлении и на направлении с. Липцы в один, больше. Вероятнее всего, российское командование попытается осуществить активные наступательные действия по направлению Бугруватка – Старица, в сторону с.Избицкое и с.Тернова.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что ВСУ возобновили позиции на севере Харьковщины. Однако Генштаб не комментировал эту информацию.

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