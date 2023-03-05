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В Волновахе и Ясиноватой раздались взрывы: "прилетело" в любимое кафе окупантов и "комендатуру"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
787
Время на прочтение
1 мин
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В Волновахе и Ясиноватой раздались взрывы: "прилетело" в любимое кафе окупантов и "комендатуру"

Фото: скриншот с видео

Обстоятельства событий пока не известны.

Во временно оккупированных Волновасе и Ясиноватой Донецкой области прогремели несколько взрывов в любимом кафе российских захватчиков и оккупационной "комендатуре".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Говорят, в Волоновахе пришло наказание в бар “Андрей”, где постоянно оккупанты что-то праздновали. И в помещение комендатуры. Также в Ясиноватой (на видео) что-то пошло не так с местами хранения окурков", — говорится в сообщении.

Отметим, что пока нет официальной информации о случившемся в этих населенных пунктах Донецкой области.

Напомним, во временно захваченном Мариуполе раздались взрывы. Там оккупанты лишились очередного склада с боекомплектом.

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Дата публикации
Просмотры
787
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