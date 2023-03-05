В Волновахе и Ясиноватой раздались взрывы: "прилетело" в любимое кафе окупантов и "комендатуру"

Обстоятельства событий пока не известны.
Во временно оккупированных Волновасе и Ясиноватой Донецкой области прогремели несколько взрывов в любимом кафе российских захватчиков и оккупационной "комендатуре".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Говорят, в Волоновахе пришло наказание в бар “Андрей”, где постоянно оккупанты что-то праздновали. И в помещение комендатуры. Также в Ясиноватой (на видео) что-то пошло не так с местами хранения окурков", — говорится в сообщении.
Отметим, что пока нет официальной информации о случившемся в этих населенных пунктах Донецкой области.
Напомним, во временно захваченном Мариуполе раздались взрывы. Там оккупанты лишились очередного склада с боекомплектом.
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