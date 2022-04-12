В Волновахе оккупанты заставляют детей учиться на русском языке по программе РФ

В Волновахе оккупанты заставляют детей учиться на русском языке по программе РФ

Россияне заставили начать обучение вблизи зоны боевых действий.

Российские оккупанты возобновили учебный процесс в оккупированной Волновахе, Донецкой области.

Более 800 учеников во временно оккупированном городе оккупанты заставили начать обучение вблизи зоны боевых действий.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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"Во время мониторинга социальных сетей стало известно, что с 11 апреля 2022 года в городе Волноваха Донецкой области заработала школа №5. В школе находились 823 ученика и 45 учителей. Оккупационные власти заявили о том, что ученики будут учиться на русском языке и по учебной программе РФ", — написала Денисова.

Она подчеркнула, что привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка.

Напомним, в Крыму школьников заставляют писать "письма благодарности" солдатам, воюющим против Украины.

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