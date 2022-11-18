В Вольнянске оккупанты убили двоих детей: в Украине возросло количество погибших и раненых от действий РФ детей

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 434 ребенка, более 837 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 18 ноября 2022 года более 1270 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 433 ребенка погибли и более 837 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 423, Харьковской - 265, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 32", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 17 ноября в результате ракетного удара врага по дому в г. Вольнянск Запорожской области погибли 10 человек, в том числе двое детей 11 и 17 лет. 16 ноября из-за обстрела войсками РФ г. Изюм Харьковской области получила ранение 11-летняя девочка. 17 ноября в результате обстрела оккупантами г. Днепр получила ранение 15-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.

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Напомним, президент Украины, выступая перед лидерами стран на саммите G20, заявил, что почти 11 тысяч детей были силой депортированы оккупантами в Россию. А кроме этих детей есть десятки тысяч тех, кто был принудительно вывезен и о которых мы знаем только косвенно. Среди них есть и дети, чьи родители были убиты российскими ударами, а теперь их удерживают в государстве-убийце.

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