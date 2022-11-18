В Вольнянске оккупанты убили двоих детей: в Украине возросло количество погибших и раненых от действий РФ детей

Более 1270 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
С начала войны российские оккупанты убили в Украине 434 ребенка, более 837 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"По состоянию на утро 18 ноября 2022 года более 1270 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 433 ребенка погибли и более 837 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 423, Харьковской - 265, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 32", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 17 ноября в результате ракетного удара врага по дому в г. Вольнянск Запорожской области погибли 10 человек, в том числе двое детей 11 и 17 лет. 16 ноября из-за обстрела войсками РФ г. Изюм Харьковской области получила ранение 11-летняя девочка. 17 ноября в результате обстрела оккупантами г. Днепр получила ранение 15-летняя девочка.
В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.
Напомним, президент Украины, выступая перед лидерами стран на саммите G20, заявил, что почти 11 тысяч детей были силой депортированы оккупантами в Россию. А кроме этих детей есть десятки тысяч тех, кто был принудительно вывезен и о которых мы знаем только косвенно. Среди них есть и дети, чьи родители были убиты российскими ударами, а теперь их удерживают в государстве-убийце.
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