В Воловце в результате вражеского обстрела 57 домов остались без газоснабжения

Вечером, 3 мая, российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетные удары по Закарпатской области.
В частности, вражеский снаряд попал в инфраструктурный объект и повредил распределительный газопровод.
Об этом сообщили в АО "Закарпатгаз".
В результате ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Потребителей просят перекрыть краны перед газопотребляющим оборудованием.
"Не паникуйте, не распространяйте фото и видео с места событий, особенно, где видны хоть какие-то элементы объектов или местность (враг ведь может корректировать свои действия), в случае тревоги не игнорируйте, а спускайтесь в укрытие", — говорится в сообщении .
Напомним, российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатской области. Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций у вокзала в Воловце. Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали уточняются.
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